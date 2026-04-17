“Dios del caos”: el inmenso asteroide que se acerca a la Tierra, ¿cuándo pasará?

El asteroide 99942 Apophis, conocido como el “dios del caos”, vuelve a ser tema de análisis para la comunidad científica internacional debido a su próximo sobrevuelo cercano a la Tierra, previsto para el 13 de abril de 2029.

Según la NASA, este cuerpo celeste tiene un diámetro estimado entre 340 y 450 metros, un tamaño comparable al de la Torre Eiffel, y se desplazará a una velocidad cercana a los 40.000 kilómetros por hora. Durante su paso, alcanzará una distancia aproximada de 32.000 kilómetros del planeta, incluso más cerca que algunos satélites artificiales.

Aunque en sus primeros estudios, tras su descubrimiento en 2004, se llegó a estimar una probabilidad de impacto del 2,7%, los cálculos posteriores descartaron cualquier riesgo de colisión con la Tierra. Actualmente, los expertos aseguran que no existe peligro para el planeta ni para sus habitantes.

La NASA ha señalado que este tipo de acercamientos tan cercanos ocurren solo cada miles de años, y que, en la historia registrada de la humanidad, no se tiene constancia de un evento similar.

El paso de Apophis representa una oportunidad única para la ciencia, ya que permitirá su observación detallada. Tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea ya preparan misiones para estudiarlo de cerca y obtener información clave sobre la composición y comportamiento de los asteroides cercanos a la Tierra.

Debido a la proximidad del fenómeno, en algunas regiones del hemisferio oriental podría llegar a ser visible a simple vista, lo que añade aún más interés a este inusual evento astronómico.

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