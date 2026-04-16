Investigación de la NASA cambia lo que se sabía sobre la evolución de estrellas

Un nuevo estudio basado en observaciones del NASA determinó que las estrellas jóvenes similares al Sol reducen su emisión de rayos X mucho más rápido de lo que se creía, un hallazgo que podría mejorar las condiciones para el desarrollo de vida en planetas cercanos.

La investigación, realizada con el Observatorio de Rayos X Chandra y publicada en The Astrophysical Journal, analizó ocho cúmulos estelares con edades entre 45 y 750 millones de años. Los resultados muestran que estas estrellas emiten solo entre una cuarta parte y un tercio de la radiación de alta energía que los modelos preveían.

Los científicos explicaron que este “calmamiento” implica una disminución más rápida de los rayos X, radiación que en grandes cantidades puede dañar las atmósferas de los planetas e impedir la formación de moléculas esenciales para la vida.

“Las observaciones revelan un proceso natural en el que las estrellas jóvenes similares al Sol reducen su actividad en rayos X, no por factores externos, sino por una menor eficiencia en la generación de sus campos magnéticos”, señaló Konstantin Getman, autor principal del estudio.

El equipo encontró además que las estrellas con masa similar a la del Sol atraviesan esta etapa de reducción en pocos cientos de millones de años, mientras que las de menor tamaño mantienen niveles elevados de radiación por más tiempo.

Este fenómeno podría ser clave para la habitabilidad planetaria. Según los investigadores, una menor exposición a rayos X permitiría conservar atmósferas más estables y facilitar procesos químicos necesarios para la vida. “Es posible que nuestra propia existencia esté relacionada con un proceso similar ocurrido en el pasado del Sol”, afirmó Vladimir Airapetian, coautor del estudio.

Para la investigación, los científicos también utilizaron datos del satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea y del telescopio ROSAT, lo que permitió identificar con precisión las estrellas analizadas y medir su actividad en rayos X.

El estudio cubre una etapa poco explorada en la evolución estelar y revela que la disminución de la radiación ocurre hasta 15 veces más rápido de lo que indicaban modelos anteriores, llenando un vacío importante en la comprensión del desarrollo de estrellas como el Sol.

Aunque aún se investigan las causas exactas, los científicos consideran que la reducción en la eficiencia de los campos magnéticos sería el principal factor detrás de este rápido “calmamiento”, un proceso que podría ser determinante para la aparición de vida en otros sistemas planetarios.

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