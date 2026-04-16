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Ciencia y tecnología

Ojo con la IA: estas son las señales para detectar contenido falso

Arturo Morón, internauta y analista digital, advirtió que actualmente “hay muchas aplicaciones gratuitas que permiten generar contenido falso, por lo que la gente tiene que estar atenta”.

Charles Muñoz Flores

16/04/2026 13:07

¿Es real o generado por IA? Así puedes identificar una fake news. FOTO: keele.ac.uk
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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El avance de la inteligencia artificial ha transformado la manera en que se produce y consume información. Sin embargo, también ha facilitado la creación de contenido falso cada vez más convincente, lo que ha incrementado la circulación de las llamadas fake news.

Arturo Morón, internauta y analista digital, advirtió que actualmente “hay muchas aplicaciones gratuitas que permiten generar contenido falso, por lo que la gente tiene que estar atenta”. Según explicó, uno de los principales focos de engaño son los videos y audios manipulados mediante inteligencia artificial.

En el caso de los videos, Morón señaló que es importante prestar atención a los detalles.

“Muchas veces la inteligencia artificial comete errores visuales. Por ejemplo, puede mostrar manos con más o menos dedos de lo normal, o hacer que objetos desaparezcan de un momento a otro”, explicó. Estos pequeños fallos pueden ser una señal clara de que el contenido no es real.

En cuanto al audio, alertó sobre el uso de voces generadas por IA, una tendencia que va en aumento. “Una conversación natural tiene variaciones, emociones y pausas. En cambio, las voces generadas suelen sonar más monótonas y sin sentimiento”, indicó.

Además, recomendó el uso de herramientas tecnológicas para verificar la autenticidad del contenido. Entre ellas, destacó aplicaciones como detectores de voz artificial que permiten analizar si un audio ha sido generado por inteligencia artificial.

Para los videos e imágenes, sugirió recurrir a buscadores como Google o navegadores como Chrome o Safari, que permiten rastrear el origen del contenido y analizar elementos como sombras, iluminación y composición.

Otra clave fundamental es contrastar la información con medios de comunicación confiables.

“Si recibe una noticia, verifique en portales reconocidos para confirmar si ha sido publicada”, aconsejó Morón.

Finalmente, subrayó la importancia de observar los créditos en las imágenes, ya que muchas fotografías legítimas incluyen la fuente o la agencia que las respalda.

En un contexto donde lo falso puede parecer real, el llamado es a desarrollar un sentido crítico y a no compartir información sin antes verificarla. La responsabilidad, coinciden expertos, no solo recae en la tecnología, sino también en los usuarios.

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