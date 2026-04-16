Tránsito intensifica controles y exige el uso de casco a motociclistas y pasajeros en Santa Cruz

La Unidad Operativa de Tránsito inició este jueves 16 de abril una campaña intensiva de control y concientización dirigida a motociclistas, con el objetivo de reforzar el uso obligatorio del casco de seguridad tanto para el conductor como para su acompañante.

La iniciativa surge ante una problemática recurrente en las calles cruceñas: la gran cantidad de motociclistas que circulan sin protección, exponiéndose a graves riesgos en caso de accidente. Según las autoridades, esta conducta representa una irresponsabilidad que, en muchos casos, termina en hechos trágicos y fatales.

El operativo comenzó en el segundo anillo de la zona sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, específicamente en la avenida Santos Dumont, uno de los puntos con alta circulación de motocicletas. Sin embargo, el plan contempla su ampliación a distintos sectores de la ciudad y en variados horarios.

El director departamental de Tránsito, el coronel Edmundo Fuentes, informó que esta campaña tiene un enfoque principalmente preventivo y educativo.

“Se están realizando diferentes campañas de educación vial para que el conductor tenga conocimiento pleno de las normas de circulación y no incurra en infracciones. También estamos trabajando para que tanto el motociclista como su acompañante utilicen el casco de seguridad”, señaló la autoridad.

Fuentes enfatizó que el uso del casco no solo es una recomendación, sino una obligación establecida por ley, orientada a preservar la vida de los ciudadanos.

“Definitivamente, el casco debe ser utilizado por ambos. Estamos socializando esta medida para generar conciencia en toda la población que conduce motocicletas”, añadió.

Asimismo, indicó que la campaña se ejecutará de manera permanente y en coordinación con federaciones de motociclistas, quienes han mostrado predisposición para promover el uso de este elemento de seguridad entre sus afiliados.

Desde Tránsito, finalmente, se hizo un llamado a la responsabilidad de conductores y pasajeros, recordando que el cumplimiento de las normas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en un accidente.

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