Hallan cuerpo de un hombre en carretera a Viacha y sospechan de un atropello múltiple

Un macabro hallazgo conmocionó a vecinos de la carretera hacia Viacha, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, completamente destrozado, con evidentes signos de haber sido atropellado en reiteradas ocasiones.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima —un varón de entre 40 y 50 años— presentaba la cabeza deshecha y ambas piernas mutiladas. Además, se presume que el cuerpo fue arrastrado por varios metros por más de un vehículo, cuyos conductores se habrían dado a la fuga sin prestar auxilio.

“El cuerpo estaba completamente destrozado, incluso no se lo podía identificar”, relataron testigos en el lugar.

El hecho se registró en una vía altamente transitada que conecta con la ciudad de El Alto, donde vecinos aseguran que los accidentes son frecuentes debido a la imprudencia de conductores y la falta de control vial.

“Los vehículos no respetan el semáforo, especialmente los de transporte pesado. Es muy peligroso para los peatones”, denunció una vecina.

Su cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital de Clínicas, donde permanece en calidad de no identificado.

Autoridades de tránsito investigan el caso y no descartan que se trate de un atropello múltiple, una situación que —según expertos— suele ocurrir cuando el primer conductor no se detiene a auxiliar y otros vehículos terminan pasando sobre la víctima.

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