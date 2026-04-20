Terrazas se adhiere a acción popular por conflicto del mercado Mutualista

La concejal Lola Terrazas anunció que se adhirió a la acción popular presentada para que la instancia judicial competente asuma las acciones correspondientes en el litigio que enfrenta el municipio con la familia Crapuzzi por los predios del mercado Mutualista.

“Hay muchos recursos por agotar: la vía administrativa, la legal, la civil y también la constitucional. Existen al menos dos procesos que ya están avanzando”, señaló la edil.

Terrazas cuestionó que el alcalde Jhonny Fernández estaría agilizando la entrega de documentación relacionada con el predio del Mutualista, pese a que, según afirmó, se conocía que el proceso se encontraba “viciado de prevaricato”.

“Es cuestión de tiempo para que la nueva gestión asuma funciones y adopte las acciones administrativas correspondientes, en apego estricto a la verdad material e histórica del caso Mutualista”, concluyó.

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