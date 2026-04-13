Instituciones unen fuerzas en defensa del mercado Mutualista

Una luz al final del túnel se vislumbra en el conflicto por el mercado Mutualista. Este lunes, representantes cívicos, autoridades judiciales y el alcalde electo de la ciudad de Santa Cruz conformaron una comisión especial que asumirá la defensa de este centro de abastecimiento.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo convocó al alcalde electo, Mamen Saavedra; al vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana; así como a representantes de la brigada parlamentaria cruceña y de los colegios de abogados y arquitectos, quienes integran esta instancia.

Saucedo aclaró que no se revisará la sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); sin embargo, informó que se elaborará un informe sobre las actuaciones vinculadas al caso.

“Por mandato de Sala Plena del TSJ habrá responsables y se remitirán antecedentes ante las instancias que correspondan, ya sea en la vía disciplinaria y, de existir hechos penales, al Ministerio Público”, advirtió Saucedo.

Por su parte, Mamen Saavedra señaló que la conformación de esta comisión responde a un sentimiento de defensa del territorio cruceño y convocó a las instituciones a asumir esta causa como una bandera de lucha.

“Vamos a estar firmes en la defensa de los terrenos del Mutualista. El Mutualista no se vende, se recupera. Es tiempo de corregir lo mal actuado. Tenemos que darle certeza a la población para evitar que mañana aparezca un supuesto dueño de la plaza 24 de Septiembre”, afirmó.

El Comité Cívico no descarta movilizaciones en las calles, así lo ha dado por sentado su primer vicepresidente, Agustín Zambrana, afirmó que el ‘barrio cívico’ respalda la comisión y convocará a toda su institucionalidad para tomar decisiones.

“Vamos a ver si convocamos a una asamblea de la cruceñidad, si es que tenemos que tomar medidas de presión para hacer valer los bienes de dominio público de todos los cruceño. El Mutualista es de los cruceños y no se va a ceder un centímetro. Vamos a esperar esta resolución para tomar acciones de presión como correspondan”, dijo Zambrana.

La conformación de esta comisión surge el mismo día en que a las 10:00, se realizará a una audiencia virtual en la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Plurinacional para tratar una acción popular presentada por el ex presidente de la Cámara de la Construcción Rolando Schrupp.

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