TEMAS DE HOY:
SICARIATO feto en baño normativa de tránsito

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Comerciantes destacan tutela sobre predios del Mutualista

El vocero Edwin Trujillo calificó el fallo como “una batalla ganada” y destacó que la resolución protege tanto a los gremiales como al abastecimiento de la población cruceña.

Miguel Ángel Roca Villamontes

07/05/2026 10:51

Los predios del mercado Mutualista son reclamados por una familia. Foto Red Uno

Escuchar esta nota

Comerciantes del Mercado Mutualista manifestaron este jueves su satisfacción luego de que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia concediera tutela a la acción popular presentada en defensa de los terrenos del centro de abastecimiento.

Edwin Trujillo, vocero de los comerciantes del Mutualista, calificó la determinación judicial como “una batalla ganada” en defensa de los predios del mercado y destacó el accionar del alcalde cruceño, quien presentó documentación y pruebas para respaldar la propiedad municipal del terreno, actualmente en disputa con la familia Crapuzzi.

“El juez dijo que la acción popular defiende a los gremiales, a los dependientes y a la población en general, porque también se vulnera el abastecimiento para la población. Además, expresó a la Alcaldía que accione de manera inmediata la protección del Mutualista para declararlo patrimonio cruceño y sustente la acción popular”, señaló Trujillo.

El dirigente añadió que el fallo también emplaza a revisar la actuación de la sala que aprobó la sentencia constitucional observada, la cual contó con el aval de exmagistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Con esta resolución, se abre la posibilidad de que el propio tribunal revise el alcance de la sentencia constitucional cuestionada, debido a que habría definido un derecho propietario sobre los predios del mercado.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD