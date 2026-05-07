Comerciantes destacan tutela sobre predios del Mutualista

Comerciantes del Mercado Mutualista manifestaron este jueves su satisfacción luego de que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia concediera tutela a la acción popular presentada en defensa de los terrenos del centro de abastecimiento.

Edwin Trujillo, vocero de los comerciantes del Mutualista, calificó la determinación judicial como “una batalla ganada” en defensa de los predios del mercado y destacó el accionar del alcalde cruceño, quien presentó documentación y pruebas para respaldar la propiedad municipal del terreno, actualmente en disputa con la familia Crapuzzi.

“El juez dijo que la acción popular defiende a los gremiales, a los dependientes y a la población en general, porque también se vulnera el abastecimiento para la población. Además, expresó a la Alcaldía que accione de manera inmediata la protección del Mutualista para declararlo patrimonio cruceño y sustente la acción popular”, señaló Trujillo.

El dirigente añadió que el fallo también emplaza a revisar la actuación de la sala que aprobó la sentencia constitucional observada, la cual contó con el aval de exmagistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Con esta resolución, se abre la posibilidad de que el propio tribunal revise el alcance de la sentencia constitucional cuestionada, debido a que habría definido un derecho propietario sobre los predios del mercado.

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