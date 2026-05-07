Intensa neblina cubre Yacuiba y anticipa el ingreso de un 'surazo' con descenso de temperaturas

Yacuiba, Tarija, amaneció este jueves cubierta por una intensa neblina que sorprendió a la población y redujo considerablemente la visibilidad en distintos sectores durante las primeras horas de la mañana.

El fenómeno climático estuvo acompañado por altos niveles de humedad y escasa circulación de viento, condiciones que favorecieron la formación de densos bancos de niebla sobre gran parte de la ciudad.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, esta situación sería el anticipo del ingreso de un 'surazo' que comenzará a sentirse desde este viernes y provocará un marcado descenso de temperaturas en la región del Chaco.

Frente frío llegará a Yacuiba con aire seco y marcado descenso térmico. FOTO: RED UNO.

Aunque la jornada de este jueves registró temperaturas elevadas cercanas a los 31 grados centígrados, se prevé que en las próximas horas ingrese aire frío y seco, haciendo caer los registros térmicos hasta los 15 grados e incluso menos durante el fin de semana.

Pese al brusco cambio climático, los reportes indican que no se esperan lluvias ni lloviznas significativas, debido a que el frente frío llegará acompañado de condiciones secas y cielos mayormente despejados.

Ante esta situación, se recomendó a la población tomar precauciones para evitar complicaciones de salud relacionadas con las bajas temperaturas, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

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