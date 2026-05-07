Empate, decisión del jurado y sorpresa: Natalia Alcázar cae en zona de eliminación

Se viene una difícil gala de eliminación en la competencia, y Natalia Alcázar se convirtió en la primera nominada de la semana.

Luego de la segunda noche de presentaciones bajo la temática del despecho, se reveló la votación secreta de Diego Ríos, factor que definió los puntajes finales de los participantes.

Con estos resultados, se dio a conocer la tabla de posiciones, donde dos concursantes quedaron igualados con 4.3 puntos: Luis Urgel y Natalia Alcázar, ambos en zona de riesgo.

Ante el empate, fueron los jueces quienes tuvieron la responsabilidad de definir quién debía ir a la gala de eliminación. Diego Ríos explicó la decisión tomada tras evaluar ambas presentaciones.

“Estábamos seguros que tuviste, Luis, una presentación mezclada con emoción, y Natalia diferente. Decidimos que quien va a eliminación es Natalia”, señaló el jurado, quien tuvo el puntaje secreto de la semana.

De esta manera, Natalia Alcázar se convierte en la primera nominada de la semana.

En contraste, los puntajes más altos fueron para Talison Moraes, con 7.7, y Jonatan Peñaranda, con 6.7, quienes destacaron en la jornada.

La competencia continúa este jueves y viernes con dos nuevas noches de presentación, bajo una nueva temática que definirá al segundo participante en zona de eliminación. Serán jornadas cargadas de tensión, emoción y decisiones clave en el escenario.

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