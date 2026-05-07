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La gran batalla

Empate, decisión del jurado y sorpresa: Natalia Alcázar cae en zona de eliminación

Tras una segunda noche marcada por la temática del despecho, la competencia vivió un momento decisivo con la revelación de la votación secreta de Diego Ríos.

Silvia Sanchez

06/05/2026 22:48

Natalia Alcázar es enviada a eliminación tras una decisión clave
Santa Cruz, Bolivia

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Se viene una difícil gala de eliminación en la competencia, y Natalia Alcázar se convirtió en la primera nominada de la semana.

Luego de la segunda noche de presentaciones bajo la temática del despecho, se reveló la votación secreta de Diego Ríos, factor que definió los puntajes finales de los participantes.

Con estos resultados, se dio a conocer la tabla de posiciones, donde dos concursantes quedaron igualados con 4.3 puntos: Luis Urgel y Natalia Alcázar, ambos en zona de riesgo.

Ante el empate, fueron los jueces quienes tuvieron la responsabilidad de definir quién debía ir a la gala de eliminación. Diego Ríos explicó la decisión tomada tras evaluar ambas presentaciones.

“Estábamos seguros que tuviste, Luis, una presentación mezclada con emoción, y Natalia diferente. Decidimos que quien va a eliminación es Natalia”, señaló el jurado, quien tuvo el puntaje secreto de la semana.

De esta manera, Natalia Alcázar se convierte en la primera nominada de la semana.

En contraste, los puntajes más altos fueron para Talison Moraes, con 7.7, y Jonatan Peñaranda, con 6.7, quienes destacaron en la jornada.

La competencia continúa este jueves y viernes con dos nuevas noches de presentación, bajo una nueva temática que definirá al segundo participante en zona de eliminación. Serán jornadas cargadas de tensión, emoción y decisiones clave en el escenario.

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