Sarahni brilló en Duelo de Voces y conquistó al jurado con una arriesgada versión

La tercera presentación de la noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces estuvo a cargo de Sarahni Paniagua, integrante del equipo de Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo.

La participante interpretó el tema Amor de tres, de la agrupación Aroma, en una versión R&B con fusión jazz que logró cautivar al jurado y al público.

Elogios a la propuesta artística

El jurado Marco Veizaga destacó la evolución artística de la participante y el trabajo realizado por su equipo.

“Increíble aventura a la que nos llevas, una aventura sónica. Esto pasa cuando entiendes a tu artista”, expresó.

También resaltó la puesta en escena y los cambios mostrados durante la competencia.

Por su parte, Diego Ríos valoró el riesgo asumido al adaptar una canción compleja a un nuevo estilo musical.

“Creo que sacar adelante una versión complicada me gustó mucho y tengo que felicitar también al equipo de baile”, señaló.

En tanto, Alenir Echeverría aseguró que la presentación fue una de las más destacadas de la jornada.

“Me ha gustado mucho. Más allá de los problemas vocales que tienes, creo que es una de las mejores presentaciones de la noche”, afirmó.

“Se arriesgaron y lo hicieron bien”

Finalmente, Tito Larenti resaltó el nivel de riesgo artístico asumido por el equipo.

“Se jugaron con una versión complicada, pero hay con qué, y lo hicieron bien. Creo que ustedes son de los que más se arriesgan”, indicó.

Una nota que la impulsa

Tras las devoluciones del jurado, Sarahni obtuvo un puntaje promedio de 6.3, una de las calificaciones más altas de la noche hasta el momento.

Con esta presentación, Sarahni se posiciona como una de las participantes más sólidas de la jornada y toma distancia de la zona de riesgo en la competencia.

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