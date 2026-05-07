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Golpe al mercado negro: Policía desarticula punto de recepción de objetos robados en el 'Barrio Chino'

En un operativo sorpresivo, se aprehendió a una mujer que comercializaba artículos sustraídos en los puentes Cala Cala y Humboldt; se recuperaron celulares y dispositivos electrónicos.

Milen Saavedra

06/05/2026 22:15

Golpe al mercado negro: Policía desarticula punto de recepción de objetos robados en el "Barrio Chino"
Cochabamba, Bolivia

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En una acción contundente contra la delincuencia, la Policía Boliviana ejecutó en las últimas horas un operativo sorpresivo en el sector denominado "Barrio Chino" de la ciudad de Cochabamba, logrando desarticular un centro de acopio y venta de artículos de procedencia ilícita. La intervención culminó con la aprehensión de una mujer vinculada a la red de receptación de objetos robados.

La intervención fue el resultado de semanas de trabajos de inteligencia. Los agentes lograron vincular un puesto específico con la comercialización sistemática de artículos sustraídos en zonas de alto tráfico peatonal de la ciudad.

Al momento del allanamiento, los uniformados hallaron teléfonos celulares de diversas gamas, dispositivos electrónicos portátiles y otros objetos de valor que no contaban con facturas de compra ni documentación legal de importación.

El nexo con los asaltos al paso

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la mujer arrestada cumplía un rol clave como receptora. Se presume que adquiría los objetos directamente de delincuentes que operan bajo la modalidad de "robos al paso" en sectores críticos de la capital.

"Se ha identificado que los artículos provienen principalmente del paso peatonal de la avenida Humboldt y del puente Cala Cala, zonas que han sido reportadas recurrentemente por la ciudadanía debido a los constantes asaltos", señalaron fuentes policiales.

Con esta desarticulación, la Policía busca frenar la cadena delictiva, recordando que sin compradores de objetos robados, el índice de asaltos callejeros tiende a disminuir. La sospechosa ha sido puesta a disposición del Ministerio Público bajo cargos de receptación, mientras se espera que las víctimas de robos en las zonas mencionadas puedan reconocer sus pertenencias en dependencias policiales.

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