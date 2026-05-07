Fiscalía detalla motivos de la aprehensión de Ronald Casso y no descarta ampliar la investigación a otras autoridades

El fiscal Walter Lora brindó detalles sobre la aprehensión de Ronald Casso, exgerente general de Boliviana de Aviación (BoA), quien está siendo investigado por la apertura de una ruta aérea desde Santa Cruz hacia La Habana, Cuba. Según el fiscal, la decisión de abrir esta ruta fue tomada a través de un informe del gerente general, el cual fue presentado al directorio de la empresa, que autorizó la apertura de dicha ruta. La acción resultó en un daño económico de 14.4 millones de bolivianos, lo que ha generado la actual investigación.

Investigación y traslado a La Paz

Lora también confirmó que Ronald Casso será trasladado a la ciudad de La Paz, en donde se le tomará una declaración informativa para esclarecer su rol en el proceso. Según el fiscal, la investigación incluye el periodo de 2022 a 2025, específicamente a partir de la resolución administrativa N° 11/2022, emitida por el directorio de BoA que autorizó la ruta hacia Cuba en abril de 2022.

Investigación sobre el traslado de divisas a Cuba

El fiscal también señaló que la investigación se ampliará a la investigación del traslado de divisas hacia Cuba, ya que este movimiento financiero podría estar relacionado con el pago de servicios en la isla.

"Este traslado aparentemente derivaría a partir de los pagos por servicios prestados en Cuba, en el marco de tratados que existían con Cuba y Venezuela", explicó Lora.

Ampliación de la investigación

La investigación no solo se limita a Ronald Casso, sino que se amplía al directorios de BoA, así como a otras autoridades involucradas, incluido el exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. El fiscal confirmó que todas las personas denunciadas serán citadas para prestar declaración informativa sobre su posible participación en los hechos.

Vuelos a CubaEn cuanto a los vuelos a Cuba, Lora informó que se iniciaron en abril de 2022 y que se realizará una valoración de toda la documentación relacionada con los vuelos para continuar con la investigación. BoA está proporcionando la información requerida, aunque debido a la complejidad de los documentos, la fiscalía aún está esperando completar el análisis.

Mira la programación en Red Uno Play