Santistevan: “La prioridad es crear la Guardia Departamental para coadyuvar a la Policía”

El nuevo secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación cruceña, Jorge Santistevan, anunció que una de las principales prioridades de la nueva gestión será la creación de una Guardia Departamental para apoyar el trabajo de la Policía Boliviana en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

La autoridad explicó en Notivisión que esta instancia buscará reforzar las tareas de prevención, control y monitoreo ante la creciente ola de asaltos, atracos y sicariatos que afectan al departamento de Santa Cruz.

“Precisamente tenemos como prioridad ya planteada al señor gobernador crear la Guardia Departamental de Seguridad Ciudadana para coadyuvar a las labores de la Policía Boliviana”, señaló Santistevan.

El secretario sostuvo que Santa Cruz requiere mayor cantidad de efectivos policiales, además de equipamiento y logística, debido a que el departamento se convirtió en uno de los principales escenarios del crimen organizado en el país.

“Los efectivos policiales en Santa Cruz no son suficientes, pero también necesitan material, equipo y logística, porque la criminalidad está por encima”, afirmó.

En relación con los desastres naturales, Santistevan indicó que en un plazo máximo de 30 días se pondrá en vigencia el Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, encabezado por el gobernador Juan Pablo Velasco, con el objetivo de elaborar planes conjuntos para prevenir y mitigar emergencias como incendios forestales, sequías e inundaciones.

Sobre el Plan Halcón, impulsado por la Policía Boliviana, la autoridad aseguró que se trata de una estrategia bien estructurada que permitirá frenar el accionar del crimen organizado en Santa Cruz.

“Es un plan bien elaborado que ahora ya no le va dar la oportunidad al crimen organizado a hacer lo que le da la gana, ya los va frenar y principalmente los va interceptar y será mucho mejor cuando apoyen las Fuerzas Armadas con el control fronterizo”, finalizó.

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