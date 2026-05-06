Conceden tutela a la defensa de los predios del mercado Mutualista

La audiencia por el caso Mutualista se reinstaló a las 17:00 tras un cuarto intermedio para definir el futuro de estos terrenos. En el recinto estuvieron presentes el alcalde, la presidenta del Concejo Municipal y diversos secretarios.

Tras la exposición de los fundamentos legales, se concedió la tutela a quienes defienden los predios del mercado Mutualista. La presencia de las máximas autoridades subraya la importancia institucional de este proceso que mantiene en vilo a los comerciantes y a la ciudadanía cruceña.

Cuestionamientos a la competencia judicial

Luisa Nayar, presidenta del Concejo Municipal, cuestionó la competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional para definir la propiedad de estos predios en disputa. La autoridad municipal expresó su firme expectativa de que la justicia actúe bajo la normativa vigente y resguarde el interés colectivo de la ciudad de Santa Cruz.

La legisladora enfatizó que el interés de la colectividad debe prevalecer sobre cualquier ambición particular, señalando directamente presuntas irregularidades cometidas por la familia Crapuzzi. Según Nayar, estos actores privados han actuado fuera de la ley al intentar apropiarse de un terreno que pertenece legítimamente al conjunto de las familias cruceñas.

Finalmente, la autoridad reafirmó la postura institucional de defensa intransigente de los espacios en disputa y el respaldo a los comerciantes que allí operan. “Como siempre; el Mutualista no se vende, el Mutualista se defiende”, sostuvo Nayar al cerrar su declaración antes de retomar las acciones legales dentro de la audiencia.

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