Aprehenden a otro exgerente del BCB por caso Bonos

Renán Franco Choque, exgerente de operaciones de mercado abierto del Banco Central de Bolivia (BCB) fue aprehendido este miércoles tras comparecer ante el Ministerio Público en el marco de la investigación sobre la compra irregular de bonos soberanos. Franco Choque, quien se encontraba como uno de los principales investigados en este caso, está acusado de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

El ministerio Público emitió el mandamiento de aprehensión contra Franco Choque debido a la presunta implicación en la compra de bonos a precios sobrevalorados, lo que habría causado un daño económico al Estado. La aprehensión fue ejecutada luego de su declaración, y se espera que el exfuncionario se someta a las investigaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en los hechos.

Vinculación con otros exfuncionarios del BCB

Franco Choque es parte de un grupo de exfuncionarios del BCB que están siendo investigados por estos delitos. Entre los involucrados también se encuentran Oscar Ferrufino Morro, Rolando Sergio Colque Soldado, Rolando Jorge Olmos Alcalá, y Pascual Oswaldo Queñal Nina. Todos enfrentan acusaciones por su presunta participación en la compra de bonos que no cumplían con las normativas financieras establecidas.

Investigación en curso

El mandamiento de aprehensión fue emitido el 6 de mayo de 2026 por el Fiscal de Materia, Miguel Ángel Cardozo Ramírez. La investigación continúa y podría implicar a más personas en el caso, ya que las autoridades buscan esclarecer la magnitud de las irregularidades cometidas en la transacción de bonos y las responsabilidades de los implicados.

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