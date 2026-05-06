Macabro asesinato en Perú: Así encontraron al guía turístico desaparecido

Lo que comenzó como la angustiante desaparición de un conocido guía turístico en la capital histórica de los Incas, desembocó en uno de los episodios criminales más oscuros de la historia reciente de Perú. Tras el hallazgo del cuerpo de Rudhy Benavides, la Fiscalía reveló detalles que superan la ficción: sus captores no solo lo desmembraron, sino que practicaron canibalismo y alimentaron a sus perros con los restos.

El macabro hallazgo: Ollas y evidencia visual

La búsqueda de Benavides terminó de la peor manera cuando la policía allanó una vivienda en Cusco. En el lugar, los agentes encontraron una escena dantesca: parte de los restos del guía turístico se encontraban dentro de ollas sobre la cocina, mientras que otras partes habían sido distribuidas por el inmueble, según publica el portal La Lupa de Perú.

Durante la audiencia para dictar prisión preventiva contra los sospechosos, Gabriel Condori y Óscar Tinco (ambos de 21 años), el Ministerio Público presentó una prueba estremecedora: un video grabado por los propios agresores. En el metraje se observa a la víctima aún con vida y agonizante en el suelo, mientras dos perros le lamen la sangre del rostro, lo que desbarata la defensa de los acusados sobre un supuesto estado de inconsciencia por drogas o alcohol.

"Tenían hambre": El escalofriante móvil del crimen

La investigación fiscal determinó que los sujetos, quienes se conocían desde la adolescencia y tenían formación previa como carniceros, planearon el ataque inicialmente para robarle el teléfono celular a la víctima. Sin embargo, la crueldad escaló rápidamente.

Según la tesis fiscal, los imputados procedieron de la siguiente manera:

Desmembramiento progresivo: Cortaron manos y pies, los cocinaron y se los dieron de comer a siete perros para desaparecer la evidencia.

Acto de canibalismo: Ante la falta de alimentos en la casa desde el día sábado, Tinco le pidió a Condori que cocinara parte de la carne de Benavides para consumo propio. Ambos terminaron ingiriendo los restos humanos alegando que "tenían hambre".

El Poder Judicial del Perú dictó nueve meses de prisión preventiva para ambos sujetos mientras continúa el proceso. Los antecedentes de Condori y Tinco —que incluyen cargos previos por robo y violación— encendieron las alarmas sobre la peligrosidad de estos individuos que hoy enfrentan penas máximas.

La comunidad turística de Cusco, consternada por la pérdida de un colega, exige la mayor severidad de la ley para un caso que ha dejado una cicatriz profunda en la sociedad peruana y que hoy genera titulares de espanto en la prensa internacional.

Los acusados. Foto: La Lupa.

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