Un impactante video de seguridad reveló la magnitud de un accidente ocurrido este martes en el estado de Querétaro, en el centro de México. Las imágenes muestran el instante preciso en que un tren de carga impacta a alta velocidad contra un camión cisterna cargado con diésel que intentó cruzar las vías sin éxito, desatando una explosión masiva que ha dejado, hasta el momento, dos personas fallecidas y heridos de gravedad.

El impacto: Segundos que terminaron en tragedia

El siniestro se registró en la carretera estatal 100, específicamente a la altura del Puente de Viborillas. En el material audiovisual que circula en redes sociales, se observa cómo la unidad de transporte de combustible no logra despejar las vías antes del paso del ferrocarril.

La colisión fue inmediata y generó una gigantesca columna de humo negro visible a kilómetros de distancia, lo que provocó el pánico entre los automovilistas que circulaban por esta zona de alto flujo vehicular, que conecta los municipios de El Marqués y Colón.

Cifras del siniestro y respuesta de emergencia

De acuerdo con las autoridades locales y el Secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, el saldo preliminar es el siguiente:

Fallecidos: 2 personas (identidades aún por confirmar).

Heridos: Al menos una persona con lesiones de extrema gravedad, quien tuvo que ser trasladada vía aérea por servicios médicos de emergencia (CRUM) debido a la urgencia de sus heridas.

Vehículos involucrados: El tren de carga, el camión cisterna con combustible y una camioneta particular que se vio afectada por la onda expansiva o el alcance del choque.

Un incendio se desató en el lugar. Foto: Protección Civil El Marqués

"Informamos a la población que se mantiene cierre total de la circulación vehicular... cuerpos de emergencia realizan las diligencias correspondientes", comunicó Protección Civil a través de sus canales oficiales.

Este incidente ocurre en un contexto de máxima vigilancia en México respecto al transporte de energéticos. Apenas en septiembre de 2025, un accidente similar en la capital del país dejó un saldo de 31 víctimas fatales, lo que impulsó nuevas normativas.

La circulación en la carretera 100 estuvo bloqueada mientras los peritos realizaron el levantamiento de los cuerpos y se retiraron los restos calcinados de los vehículos. Las autoridades mexicanas iniciaron una investigación para determinar si hubo una falla mecánica en el cisterna o si se trató de una negligencia del conductor al intentar "ganarle el paso" al tren.

Con datos de EFE, Informador y Sopitas.

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