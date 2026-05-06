Acribillan a un joven en el trópico con 21 disparos: investigan posible ajuste de cuentas

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en coordinación con la Fiscalía investiga el asesinato de un joven de 24 años, identificado como Erik, cuyo cuerpo fue hallado en la carretera del municipio de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba, junto a su motocicleta.

El director departamental de la FELCC, Rolando Vera, informó que la víctima presenta múltiples impactos de arma de fuego y que no se descarta un posible ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

“Esta persona fallece por traumatismo secundario a proyectil de arma de fuego, con 21 orificios de ingreso, todos realizados de la parte posterior hacia la anterior y de arriba hacia abajo”, explicó la autoridad policial.

De acuerdo con el informe forense, el cuerpo presentaba 21 impactos de bala de entrada y 16 de salida, lo que evidencia la violencia del ataque.

Vera añadió que la víctima tenía antecedentes penales. “Esta persona registra antecedentes por robo agravado en grado de tentativa en 2023”, precisó.

El hallazgo del cuerpo se produjo en inmediaciones del puente Ichoa, tras una alerta inicial por un presunto secuestro, lo que motivó un operativo policial en la zona. Sin embargo, en el lugar se confirmó que se trataba de un asesinato.

La Fiscalía ya inició las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, entre ellas un posible ajuste de cuentas ligado a actividades del narcotráfico en la región.





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