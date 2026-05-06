En medio de una creciente preocupación por la inseguridad y los casos de sicariato, Santa Cruz puso en marcha el plan “Halcón”, una estrategia operativa que marca un giro en la respuesta estatal frente al crimen organizado.

La medida fue activada este miércoles con la presencia del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta, y contempla el despliegue conjunto de policías y militares en las calles, con el objetivo de reforzar la seguridad y aumentar la capacidad de respuesta ante hechos violentos.

¿Qué es el plan “Halcón”?

El plan “Halcón” es un operativo integral que combina patrullajes intensivos, controles estratégicos y presencia disuasiva de fuerzas del orden en distintos puntos del departamento.

Según explicó el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, se trata de intervenciones simultáneas en zonas urbanas, provincias y áreas consideradas críticas.

La estrategia apunta no solo a reaccionar ante delitos, sino a prevenirlos mediante mayor control territorial.

¿Qué medidas incluye?

El operativo contempla varias acciones concretas:

Despliegue de más de 600 efectivos policiales

Apoyo de militares en tareas de patrullaje

Controles en vehículos, especialmente con vidrios oscurecidos

Fiscalización a motociclistas (uso obligatorio de casco para conductor y acompañante)

Revisión de mochilas, cajas y pertenencias

Presencia reforzada en puntos estratégicos

Estas acciones buscan tanto detectar actividades sospechosas como generar un efecto disuasivo en la delincuencia.

¿Por qué se activa ahora?

La implementación del plan responde a una escalada reciente de hechos delictivos, incluidos casos de sicariato, que encendieron las alarmas en Santa Cruz y a nivel nacional.

Las autoridades consideran que el crimen organizado está operando con mayor violencia y coordinación, lo que obligó a una respuesta más contundente y visible en las calles.

¿Qué se espera?

El objetivo inmediato es contener la ola de violencia y recuperar la sensación de seguridad en la población. A mediano plazo, se busca desarticular redes criminales mediante operativos sostenidos y trabajo coordinado entre instituciones.

El plan también pone a prueba la articulación entre fuerzas policiales y militares, en un contexto donde la ciudadanía exige resultados concretos frente a la inseguridad.

Con información del Ministerio de Gobierno y Policía Boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play