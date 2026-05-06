Crimen brutal: le quitaron la vida y ocultaron su cuerpo en un freezer

Un crimen de extrema violencia que conmocionó a Córdoba comienza a ser juzgado. Este jueves se inicia el proceso contra Fabián Ricardo Páez, acusado de asesinar a Mario Antonio Albornoz y ocultar su cuerpo dentro de un freezer en su propia vivienda.

El juicio se llevará adelante en la Cámara Duodécima del Crimen con jurados populares, bajo la imputación de homicidio criminis causa, una figura penal que contempla la prisión perpetua.

El caso se remonta al 10 de abril de 2024, cuando el hermano de la víctima llegó a la casa ubicada en barrio Alto Alberdi, preocupado por la falta de noticias. Lo que encontró fue una escena estremecedora: el cuerpo de Albornoz, de 53 años, escondido dentro de un freezer, cubierto con una manta y una almohada.

Los peritajes confirmaron que el hombre llevaba varios días muerto y que fue asesinado a martillazos, en un ataque de extrema brutalidad.

Un crimen para ocultar otro

Según la investigación encabezada por el fiscal Guillermo González, el homicidio ocurrió en el contexto de un robo. En la vivienda faltaban objetos personales como el celular, una notebook y la billetera.

La principal hipótesis sostiene que el asesinato fue cometido para asegurar la impunidad del autor tras el hecho delictivo.

La casa donde ocurrió el crimen funcionaba como una pensión informal, ya que la víctima subalquilaba habitaciones. En ese entorno, el acusado era uno de los inquilinos y mantenía un vínculo cercano con Albornoz.

Tras el crimen, Páez abandonó el lugar sin dar aviso, lo que lo posicionó rápidamente como principal sospechoso. Fue detenido dos meses después, a unas 40 cuadras de la escena.

Durante la investigación, los pesquisas lograron recuperar parte de los objetos robados. Tanto el celular como la notebook habían sido vendidos, y los compradores identificaron al acusado como quien se los entregó.

Con estas pruebas, la fiscalía elevó la causa a juicio.

Un fallo clave

A partir de ahora, el tribunal junto a los jurados populares deberá analizar la evidencia y determinar la responsabilidad de Páez en un caso que, por su crudeza, dejó una fuerte marca en la comunidad.

El proceso buscará esclarecer uno de los crímenes más impactantes registrados en la ciudad en los últimos años.

Con información de Cadena 3 y TN

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