Misterioso mundo más allá de Plutón podría tener atmósfera

Un mundo helado de apenas 500 kilómetros desafía lo que creíamos saber sobre las atmósferas: volcanes de hielo o un cometa podrían ser responsables de un fenómeno que nadie esperaba encontrar tan lejos.

Un nuevo estudio sugiere que un pequeño y helado mundo más allá de Plutón alberga una tenue y delicada atmósfera que podría haber sido creada por erupciones volcánicas o el impacto de un cometa.

Con apenas unos 500 kilómetros de diámetro, este mini Plutón sería el objeto más pequeño del sistema solar con una atmósfera global claramente detectada y ligada por gravedad, según el investigador principal Ko Arimatsu, del Observatorio Astronómico Nacional de Japón.

"Es un hallazgo asombroso, pero necesita urgentemente una verificación independiente. Las implicaciones son profundas si se confirma", dijo Alan Stern, del Southwest Research Institute y científico principal de la misión New Horizons de la NASA a Plutón y más allá. Stern no participó en el estudio.

Un plutino en el cinturón de Kuiper, más lejos que Plutón

El hallazgo ofrece una nueva perspectiva sobre los objetos más lejanos y fríos del sistema solar, en una región conocida como el cinturón de Kuiper. Los investigadores utilizaron tres telescopios en Japón para observar el objeto en 2024 mientras pasaba frente a una estrella de fondo, atenuando brevemente su luz.

"Cambia nuestra visión de los mundos pequeños del sistema solar, no solo más allá de Neptuno", señaló Arimatsu en un correo electrónico. Encontrar una atmósfera alrededor de un objeto tan pequeño fue "genuinamente sorprendente", añadió, y desafía "la visión convencional de que las atmósferas están limitadas a planetas grandes, planetas enanos y algunas lunas de gran tamaño".

Este llamado planeta menor –formalmente conocido como (612533) 2002 XV93– está clasificado como un plutino: orbita el Sol dos veces por cada tres órbitas completas de Neptuno. En el momento del estudio, se encontraba a más de 5.500 millones de kilómetros de distancia, más lejos incluso que Plutón, el único otro objeto del cinturón de Kuiper con una atmósfera observada.

Una atmósfera millones de veces más tenue que la de la Tierra

La atmósfera de esta bola de hielo cósmica se estima entre cinco y diez millones de veces más tenue que la atmósfera protectora de la Tierra, según el estudio publicado en la revista Nature Astronomy.

Es entre 50 y 100 veces más delgada que incluso la enrarecida atmósfera de Plutón. Los componentes atmosféricos más probables son metano, nitrógeno o monóxido de carbono, cualquiera de los cuales podría explicar la atenuación observada al pasar el objeto frente a la estrella, según Arimatsu.

Nuevas observaciones, en particular con el telescopio espacial Webb de la NASA, podrían confirmar la composición de la atmósfera.

"Por eso el seguimiento futuro es tan importante", afirmó. "Si la atmósfera se desvanece en los próximos años, eso apuntaría a un origen por impacto. Si persiste o varía estacionalmente, indicaría más bien un suministro continuo de gas interno", procedente de volcanes de hielo. DW News

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