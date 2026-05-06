Gobierno lanza plan para transformar el turismo en Bolivia

El Gobierno presentó oficialmente la construcción del Plan Maestro de Turismo y la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible 2026-2035, un proceso que busca definir la hoja de ruta del sector para la próxima década mediante una amplia participación de actores públicos, privados y comunitarios.

La ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yañez, destacó que este proceso apunta a consolidar al turismo como un motor fundamental para diversificar la economía del país y reducir la dependencia de materias primas.

Señaló que la iniciativa se construirá de manera colectiva, con la participación del Estado, el sector privado, las comunidades, la academia y la cooperación internacional.

El plan contempla un recorrido por los nueve departamentos del país durante siete semanas, con la realización de 18 talleres de co-creación y la participación de alrededor de 1.300 actores del sector turístico. Además, se habilitarán mecanismos digitales para recoger propuestas ciudadanas.

Entre los principales componentes se encuentra la elaboración de una nueva ley de fomento al turismo sostenible, que buscará mejorar la calidad de los servicios y simplificar la normativa para generar un entorno favorable a la inversión privada. También se trabajará en la construcción de una marca país que permita posicionar a Bolivia en el mercado internacional.

Por su parte, el viceministro de Fomento al Turismo Sostenible, Andrés Aramayo, explicó que el plan se basa en un “pacto social” y en la construcción desde el territorio, con el objetivo de generar condiciones para el desarrollo del sector. Añadió que se proyecta impulsar programas de inversión, sistemas de información turística y el fortalecimiento del turismo comunitario y sostenible.

Desde la cooperación internacional, la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Renata Rubián, resaltó que el turismo tiene el potencial de dinamizar la economía boliviana, generar empleo formal y alcanzar ingresos de hasta 3.000 millones de dólares en los próximos años.

Durante el acto, representantes del sector turístico valoraron la iniciativa y expresaron su disposición a participar en la construcción del plan, aunque también plantearon desafíos como la necesidad de actualizar la normativa vigente, mejorar la promoción del destino y enfrentar problemas como la falta de conectividad y los conflictos sociales que afectan la actividad.

El proceso se extenderá hasta junio y busca sentar las bases de un modelo turístico sostenible, competitivo e inclusivo, orientado a generar empleo, atraer inversiones y posicionar a Bolivia como un destino atractivo a nivel internacional.

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