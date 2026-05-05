Rodrigo Paz felicita a nuevas autoridades y pide trabajar en unidad

Un día después de la posesión de nuevas autoridades subnacionales en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz se pronunció a través de sus redes sociales, donde felicitó a gobernadores, alcaldes y autoridades electas, y los convocó a trabajar en unidad por el país.

“Felicitaciones por asumir esta responsabilidad en una nueva etapa para la Patria. Ya tenemos el equipo completo de autoridades elegidas por Bolivia”, señaló el mandatario en su mensaje.

En su publicación, la autoridad remarcó que la confianza otorgada por la población en las regiones implica también un compromiso con todo el país.

Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para enfrentar los desafíos actuales.

“Hoy Bolivia necesita unidad: trabajar juntos, escucharnos y coordinar para el bien de la Patria. Cuenten con el Gobierno como un aliado para avanzar y lograr que Bolivia produzca y se desarrolle”, expresó.

El pronunciamiento se da en un contexto marcado por el inicio de gestión de autoridades subnacionales, tras los recientes actos de posesión en diferentes regiones del país.

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