Terminal de Cochabamba suspende salidas por paro y bloqueos del transporte

La Terminal de Buses de Cochabamba mantiene suspendidas las salidas hacia el oriente, occidente y al sur del país debido al paro movilizado de 24 horas que cumple el transporte libre y federado en el departamento.

La medida afecta el tránsito interdepartamental luego de que transportistas instalaran más de 200 puntos de bloqueo desde la medianoche de este martes, utilizando taxis, trufis, micros, buses y vehículos de transporte pesado para cerrar calles y carreteras.

Desde la administración de la terminal confirmaron que no existen viajes habilitados ni venta de pasajes. “No hay salidas a ningún lado, no hay venta de pasajes”, señalaron.

Durante la jornada, la terminal permaneció prácticamente vacía y sin operadores de venta, mientras decenas de pasajeros aguardaban información sobre la reanudación de los viajes.

Pasajeros perjudicados

Uno de los usuarios relató que caminó varios kilómetros desde Sacaba para llegar a la terminal y luego enterarse de la suspensión de salidas. “Desde Sacaba vine a pie, tengo que ir a Potosí, lamentablemente me perjudica mucho esto de los bloqueos”, afirmó.

Otra pasajera indicó que debía viajar a Santa Cruz de la Sierra, pero ahora espera que la situación se regularice para poder adquirir un pasaje.

Asimismo, una usuaria explicó que los bloqueos afectan seriamente su viaje hacia Chile. “Tengo que ir a Chile, estoy a medio camino, vine por unos trámites personales y sigo aquí”, comentó.

Desde la dirigencia del transporte se informó que los bloqueos se mantendrán hasta las cero horas de este miércoles como parte de las medidas de presión por la escasez de combustibles y el incumplimiento de compromisos del Gobierno. Sin embargo, se prevé una reunión entre el Gobierno nacional y la dirigencia del transporte para próximas horas.





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