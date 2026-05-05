Choferes confirman asistencia al diálogo y exigen presencia de altas autoridades

El máximo dirigente de la Confederación Nacional de Choferes, Lucio Gómez, confirmó que el sector participará en el diálogo convocado por el Gobierno; sin embargo, anunció que la reunión se retrasará hasta horas de la tarde y estará condicionada a la presencia de altas autoridades. El encuentro, previsto inicialmente para las 13:00 en la Casa Grande del Pueblo, se postergará mientras se espera la llegada de delegaciones del interior del país.

“Vamos a participar, pero vamos a esperar hasta las 15:30 a nuestros compañeros que están llegando de las federaciones”, afirmó Gómez, al explicar que la decisión responde a la necesidad de contar con una representación completa del sector, tomando en cuenta las dificultades de traslado hacia la sede de gobierno.

El dirigente aseguró que el transporte mantiene su disposición al diálogo, aunque dejó en claro que existe un desgaste acumulado por la falta de resultados en reuniones anteriores. En ese sentido, condicionó la participación del sector a la presencia del presidente del Estado y de los ministros involucrados en la problemática. “Tiene que estar el presidente y los ministros con los que hemos hablado, para que nos digan la verdad y den una solución definitiva”, enfatizó.

Asimismo, remarcó que el sector no está dispuesto a prolongar negociaciones sin respuestas concretas, en un contexto marcado por la desconfianza. El encuentro con el Gobierno se perfila como clave para destrabar el conflicto, en medio de un paro nacional del transporte que mantiene bloqueos y afecta la movilidad en distintas regiones del país.

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