Transporte ratifica paro con bloqueos y denuncia incumplimiento de acuerdos del Gobierno

El sector del transporte ratificó el paro de 24 horas con bloqueos a nivel nacional y denunció que el Gobierno no cumplió la mayoría de los compromisos asumidos tras anteriores negociaciones, lo que generó molestia y desconfianza entre los choferes.

El dirigente del Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, aseguró que tras el paro del pasado 24 de marzo se firmaron acuerdos de los cuales “solo un 20% se ha avanzado y un 80% no se ha cumplido absolutamente nada”.

Uno de los principales reclamos del sector está vinculado a la calidad del carburante.

“Si bien se dijo que se iba a distribuir gasolina de óptima calidad, lamentablemente tenemos movilidades que se siguen arruinando. No sirve de nada hablar de resarcimientos si no se garantiza combustible de calidad”, afirmó.

Entre las exigencias del transporte figuran:

Certificación independiente de la calidad del combustible

Cumplimiento del diferimiento de créditos

Avance en los resarcimientos por daños a vehículos

Según el dirigente, incluso algunas entidades financieras desconocen los acuerdos alcanzados.

Tancara también cuestionó que compromisos como viajes técnicos para verificar proveedores internacionales de combustible no se hayan concretado, lo que incrementa la desconfianza hacia las autoridades.

Aunque el sector está dispuesto a dialogar, advirtió que debe existir cumplimiento real.

“Somos amplios al diálogo, pero no queremos más mentiras. Tiene que haber compromisos reales y cumplimiento inmediato”, enfatizó.

El dirigente también criticó la falta de atención al estado de las carreteras, con tramos deteriorados que afectan la actividad del transporte.

Además, señaló que existe presión de las bases y un clima de desconfianza incluso hacia la dirigencia, lo que obliga a exigir mayor transparencia en futuras negociaciones.

“¿Por qué esperan que entremos en medidas de presión para recién convocar al diálogo?”, cuestionó.

Mientras tanto, el paro con bloqueos continúa en distintas ciudades, afectando la circulación y generando complicaciones para la población, a la espera de que se instale un diálogo efectivo entre el Gobierno y el sector movilizado.

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