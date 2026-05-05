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Política

Saavedra presentó a su gabinete y tomó juramento a secretarios municipales, ¿quiénes son?

Administración, obras, planificación y desarrollo humano forman parte de las áreas estratégicas del equipo que acompañará al nuevo alcalde.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/05/2026 8:37

Saavedra anunció a las nuevas autoridades de su gabinete municipal
Santa Cruz, Bolivia

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El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, presentó la noche del lunes a los integrantes de su nuevo gabinete municipal y les tomó juramento al cargo, marcando el inicio de su gestión junto a las nuevas autoridades ediles.

Durante el acto oficial, fueron presentados los seis secretarios que estarán al frente de distintas áreas estratégicas del municipio cruceño.

Carlos Schlink Ruiz asumió como secretario municipal de Administración y Finanzas.

Carlos Schlink Ruiz, secretario de Administración y Finanzas

Rodrigo Suárez Moreno fue designado como secretario municipal de Gestión.

Rodrigo Suárez Moreno, secretario municipal de Gestión.

Michelle Sibele Ortiz quedó al mando de la Secretaría Municipal de Planificación y Medio Ambiente.

Sibele Ortiz, secretaria de Planificación para el Desarrollo y Medio Ambiente

Raquel Terceros Montaño fue posesionada como secretaria municipal de Cultura y Turismo.

Raquel Terceros, secretaria de Cultura y Turismo.

Carlos Limpias Urenda asumió la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Transporte.

Carlos Limpias, secretario de Obras Públicas

José Carlos Gutiérrez Klinsky estará al frente de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano.

José Carlos Gutiérrez, secretario municipal de Desarrollo Humano y Salud

Las nuevas autoridades ya fueron oficialmente posesionadas y desde este martes deberán iniciar funciones en sus respectivas reparticiones municipales.

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