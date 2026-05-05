Transporte del Oriente rechaza paro y advierte pérdidas millonarias diarias

La Cámara de Transporte del Oriente rechazó el paro anunciado por choferes a nivel nacional y advirtió que este tipo de medidas solo profundizan la crisis económica que atraviesa el país.

El presidente del sector, Luis Áñez, explicó que representan a empresarios dedicados al transporte nacional e internacional, responsables de movilizar exportaciones e importaciones.

“Nosotros no estamos de acuerdo en ir al paro porque, lamentablemente, en los últimos cinco años se han ejecutado 200 paros en el país”, afirmó.

El dirigente sostuvo que el transporte necesita mantenerse en actividad para sostener a las familias y apoyar sectores productivos como la cosecha en Santa Cruz.

“Un paro nos perjudicaría en gran manera”, indicó.

Además, señaló que cuando el país se paraliza, el sector pierde entre 40 y 50 millones de bolivianos por día en concepto de fletes. “Es una pérdida grande, no podemos darnos ese lujo”, remarcó.

Sin embargo, cuestionó el estado de las carreteras y pidió acciones al Ministerio de Obras Públicas.

“Las carreteras están destrozadas, no podemos circular”, afirmó, al mencionar problemas en la ruta antigua a Cochabamba, la carretera Bioceánica y otros tramos del país.

El representante insistió en que el sector necesita condiciones adecuadas para operar, incluyendo seguridad jurídica. “Necesitamos trabajar, necesitamos generar economía para el país. Y si el transporte no se mueve, el país también cae”, afirmó.

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