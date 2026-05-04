Gobierno inicia devolución de dólares desde el 15 de julio

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) anunciaron este lunes dos importantes medidas orientadas a normalizar el flujo de divisas en el país y fortalecer la confianza en el sistema financiero nacional.

Devolución de depósitos en dólares

El presidente del Banco Central de Bolivia, David Iván Espinoza, informó que, como parte de los esfuerzos para mejorar la liquidez y recuperar la confianza, se implementará un programa de devolución total de depósitos en dólares retenidos en el sistema financiero, que alcanzan aproximadamente 933 millones de dólares, pertenecientes a personas naturales.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza Yáñez, detalló que este proceso comenzará el 15 de julio y se realizará de manera escalonada, permitiendo que los ahorristas puedan retirar sus recursos en las mismas condiciones en las que fueron depositados. La medida será aplicada conforme al siguiente cronograma: de 1.001 a 3.000 dólares, a partir del 15 de julio; de 3.001 a 5.000 dólares, a mediados de agosto, y así sucesivamente. El proceso completo se extenderá por un año.

“Significa que aquellos que quieran retirar sus depósitos en la manera que los han dejado, según el cronograma que se ha planteado, de 1.001 a 3.000 dólares a partir del 15 de julio, de 3.001 a 5.000 a partir de mediados de agosto y así sucesivamente, podrán hacerlo libremente en el plazo de un año”, informó el ministro de Economía.

Este plan forma parte de una estrategia más amplia que incluye la movilización de recursos por más de 2.000 millones de dólares, mediante mecanismos financieros como la emisión de títulos para fortalecer la liquidez en el mercado.

Normalización del sistema de remesas

En cuanto a las remesas, el director de la ASFI, Mario Walter Requena, anunció la normalización del envío y recepción de remesas internacionales a través del sistema financiero, utilizando el tipo de cambio referencial de compra. Esta medida busca restablecer las operaciones que fueron afectadas en los últimos años debido a las restricciones operativas impuestas durante el anterior gobierno.

Con esta nueva medida, los ciudadanos podrán recibir dinero del exterior directamente a través de canales bancarios oficiales, eliminando la necesidad de recurrir a métodos informales, que presentaban riesgos y costos adicionales. También se permitirá enviar remesas al extranjero de manera segura, transparente y con menores costos.

El ministro Espinoza señaló que Bolivia llegó a recibir cerca de 1.000 millones de dólares anuales en remesas, un flujo que se vio afectado en los últimos años debido a las restricciones operativas.

Plan integral de estabilización económica

Estas decisiones forman parte de un plan integral de estabilización económica, que tiene como objetivo normalizar las operaciones financieras en Bolivia, reintegrar al país al sistema financiero internacional, reducir la informalidad en el manejo de divisas y proporcionar mayor seguridad y confianza a la población.

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