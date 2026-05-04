La Paz: Estos son los puntos de bloqueo por el paro de transporte

Este martes 5 de mayo, el sector del transporte de La Paz llevará a cabo un paro de 24 horas a nivel nacional, convocado por la Federación de Choferes de La Paz. La medida es una protesta por el incumplimiento de acuerdos con las autoridades del gobierno, relacionados con el abastecimiento de combustible, la calidad de la gasolina y otros puntos pendientes con el sector del transporte público.

Horario de bloqueo

Los puntos de bloqueo se llevarán a cabo desde las 5:00 a.m. en diversas zonas clave de la ciudad y del país, afectando la circulación vehicular en áreas estratégicas. Si eres usuario del transporte o necesitas transitar por las calles, te invitamos a conocer los lugares donde se realizarán los bloqueos para que puedas tomar precauciones y planificar tu día.

A continuación, conoce los puntos de bloqueo confirmados para este paro de 24 horas:

· Litoral (Pasarela de Ciudadela, Villa Fátima, Obelisco)

(Pasarela de Ciudadela, Villa Fátima, Obelisco) · Usimacón (Puntos de parada)

(Puntos de parada) · Eduardo Avaroa (Prado Mcal. Santa Cruz)

(Prado Mcal. Santa Cruz) · Villa Victoria (La Portada, Altura Semáforo)

(La Portada, Altura Semáforo) · Antofagasta (En sus paradas)

(En sus paradas) · Río Abajo (Lipari)

(Lipari) · Virgen de Fátima (2do Puente Topáter, Plaza Villarreal)

(2do Puente Topáter, Plaza Villarreal) · Trufi 1 (8 de Calacoto)

(8 de Calacoto) · Terminal 81 (Puente Cervecería)

(Puente Cervecería) · San Juan (Plaza del Angelito y parte periférica Llamitas)

Si necesitas transitar por las áreas mencionadas o utilizar el transporte público en La Paz, te recomendamos utilizar las líneas del teleférico en la ciudad de La Paz que no tienen cortes programados

Conozca la lista entera de puntos de bloqueos:

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