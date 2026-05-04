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Música, baile y alegría: Así se vive la fiesta cruceña tras la posesión de nuevas autoridades

Tras concluir la sesión preparatoria, una multitud acompañó a los legisladores en un recorrido marcado por la alegría y el folclore.

Ximena Rodriguez

04/05/2026 18:31

Foto: Sebastián Orosco | Red Uno.
Santa Cruz

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Al concluir la primera sesión oficial, un ambiente de júbilo se apoderó de las inmediaciones del ente legislativo con la salida de las nuevas autoridades. La directiva recién electa y los demás concejales, iniciaron un recorrido simbólico hacia la Plaza Principal, contagiada por el entusiasmo de una ciudadanía que aguardaba este cambio de mando.

Foto: Sebastián Orosco | Red Uno.

El trayecto se transformó rápidamente en una muestra de identidad local, donde el ritmo de los cánticos tradicionales y las danzas típicas marcaron el paso de los concejales. Los vecinos y simpatizantes acompañaron a los representantes municipales con banderas y vítores, creando una atmósfera de fiesta popular que desbordó las calles del centro.

Foto: Sebastián Orosco | Red Uno.

Rumbo al corazón de la ciudad

La caminata de las autoridades no fue solo un acto protocolar, sino un gesto de cercanía que buscó devolver el protagonismo a los barrios en este inicio de gestión. Entre abrazos y muestras de apoyo, Luisa Nayar y su equipo avanzaron hacia el centro neurálgico de Santa Cruz para sellar su compromiso con la población.

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