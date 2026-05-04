Música, baile y alegría: Así se vive la fiesta cruceña tras la posesión de nuevas autoridades

Al concluir la primera sesión oficial, un ambiente de júbilo se apoderó de las inmediaciones del ente legislativo con la salida de las nuevas autoridades. La directiva recién electa y los demás concejales, iniciaron un recorrido simbólico hacia la Plaza Principal, contagiada por el entusiasmo de una ciudadanía que aguardaba este cambio de mando.

Foto: Sebastián Orosco | Red Uno.

El trayecto se transformó rápidamente en una muestra de identidad local, donde el ritmo de los cánticos tradicionales y las danzas típicas marcaron el paso de los concejales. Los vecinos y simpatizantes acompañaron a los representantes municipales con banderas y vítores, creando una atmósfera de fiesta popular que desbordó las calles del centro.

Foto: Sebastián Orosco | Red Uno.

Rumbo al corazón de la ciudad

La caminata de las autoridades no fue solo un acto protocolar, sino un gesto de cercanía que buscó devolver el protagonismo a los barrios en este inicio de gestión. Entre abrazos y muestras de apoyo, Luisa Nayar y su equipo avanzaron hacia el centro neurálgico de Santa Cruz para sellar su compromiso con la población.

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