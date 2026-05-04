Alcaldía cruceña alista reducción de secretarías en nueva gestión

El responsable de transición, Rodrigo Suárez, informó que este lunes comenzará oficialmente la nueva gestión edil con la posesión del alcalde Manuel Saavedra y adelantó una reestructuración inmediata del aparato municipal, que incluirá reducción de secretarías, ajustes de personal y decretos para reactivar la administración.

“Cuando se posesione el alcalde, vamos a empezar a devolverle la dignidad a los cruceños, a los ciudadanos de Santa Cruz de la Sierra”, afirmó Suárez al detallar la agenda oficial.

Explicó que las nuevas autoridades asistirán primero al acto de posesión del gobernador Juan Pablo Velasco y posteriormente, por la tarde, al Tribunal Departamental de Justicia para la juramentación del alcalde y concejales. Luego se instalará la sesión del Concejo Municipal para elegir a su directiva y finalmente se realizará un acto público en la plaza principal donde se tomará juramento al burgomaestre.

Suárez adelantó que una de las primeras medidas será la reducción de secretarías y un recorte de personal durante el primer año de gestión.

“Necesitamos achicar y hacer eficiente el aparato municipal para que esto funcione”, sostuvo.

Asimismo, denunció que la nueva administración recibe una Alcaldía con una situación financiera crítica. Según indicó, existiría un déficit de 2.500 millones de bolivianos, además de más de 1.600 millones en deudas flotantes y obras iniciadas sin respaldo presupuestario.

“El proceso de transición fue un fiasco, fue un fracaso”, cuestionó, al asegurar que la documentación entregada por la anterior gestión no contaba con respaldo actualizado.

Finalmente, señaló que tras la posesión del alcalde se anunciará oficialmente la nueva estructura municipal y se emitirán dos decretos ediles orientados a poner en marcha la gestión desde el primer día.

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