“El mercado Mutualista no se vende, se defiende”: Saavedra llama a proteger el predio

El alcalde electo Manuel Saavedra se pronunció con firmeza sobre la situación del mercado Mutualista, asegurando que “no se vende, se defiende” y convocando a distintas instituciones a unirse en defensa del territorio cruceño.

Durante su intervención, Saavedra destacó la importancia del encuentro impulsado tras la convocatoria presidencial, señalando que el objetivo es resguardar la institucionalidad y dar certezas a la población.

“Yo quiero celebrar y agradecerle al presidente por la iniciativa, por convocarnos, porque estamos reunidos cabalmente para defender el territorio de Santa Cruz”, manifestó, aludiendo a la participación de entidades como el comité cívico, el colegio de abogados y representantes del sistema de justicia.

El alcalde electo afirmó que existen antecedentes e irregularidades en torno a los predios del mercado, señalando que “han pasado cosas increíbles” y mencionando la existencia de documentos y planos cuestionados dentro de la gestión municipal.

Asimismo, sostuvo que es momento de “arreglar lo mal actuado” y advirtió sobre la necesidad de brindar seguridad jurídica a la ciudadanía para evitar futuros conflictos de propiedad.

“Cuando a alguien le quitan algo, inmediatamente se queja o trata de recuperarlo. Esto, a toda vista, es alevoso y escandaloso”, expresó, en referencia al caso.

Finalmente, Saavedra convocó a la unidad de las instituciones cruceñas para defender el espacio. “Tenemos que darle certezas a nuestra población… esta debe ser una bandera de lucha del pueblo cruceño”, concluyó.

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