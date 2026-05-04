Diputado Alarcón acusa a la COB de buscar derrocar al Gobierno para el retorno del MAS

En medio del anuncio de medidas de presión por parte de la Central Obrera Boliviana (COB), el diputado Carlos Alarcón afirmó que el objetivo de la organización sindical sería desestabilizar al Gobierno de Rodrigo Paz para facilitar el retorno del Movimiento al Socialismo.

Desde la bancada de Unidad, el legislador cuestionó que, a seis meses de gestión de un gobierno elegido democráticamente, se impulsen protestas y amenazas de paro indefinido.

“Quieren derrocarlo para que retorne el MAS”, señaló Alarcón.

El parlamentario sostuvo además que las movilizaciones no responderían a demandas sociales legítimas, sino a intereses políticos vinculados con el retorno del expresidente Evo Morales y antiguos sectores de poder.

Asimismo, indicó que la anunciada huelga general indefinida sería una muestra de una supuesta estrategia para generar inestabilidad política e institucional en el país.

Hasta el momento, la Central Obrera Boliviana no se pronunció oficialmente sobre las declaraciones emitidas por el legislador.

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