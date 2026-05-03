Un robot policía humanoide fue captado patrullando junto a unidades especiales en la ciudad de Shenzhen, generando gran repercusión en redes sociales y reavivando el debate sobre el uso de tecnología en tareas de seguridad.

Se trata del modelo Zhongqing T800, un androide diseñado para imitar con alta precisión el comportamiento de agentes tácticos. En las imágenes difundidas, se observa cómo el robot acompaña a efectivos de unidades SWAT, replicando su ritmo de marcha, postura corporal y movimientos operativos.

El desarrollo destaca por su capacidad de coordinación física y control, ya que en pruebas previas demostró poder interactuar con personas reales en escenarios simulados, incluyendo intervenciones controladas.

Expertos señalan que este tipo de tecnología podría, en el futuro, integrarse a operaciones policiales en tareas específicas como patrullaje, control de disturbios o apoyo en situaciones de alto riesgo, reduciendo la exposición directa de los agentes humanos.

Sin embargo, también surgen cuestionamientos sobre los límites éticos y legales del uso de robots en seguridad pública, especialmente en lo relacionado con el uso de la fuerza y la toma de decisiones autónomas.

La aparición del Zhongqing T800 refleja el avance acelerado de la robótica aplicada a la seguridad, posicionando a China como uno de los países que lidera la experimentación en este campo, con posibles implicaciones a nivel global.

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