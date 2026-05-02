La ciudad de Ekaterimburgo se ha convertido en el escenario de un hito tecnológico tras la apertura de la primera gasolinera totalmente automatizada en Rusia. Este avance representa un cambio de paradigma en el sector energético, integrando inteligencia artificial y robótica en una tarea tradicionalmente manual.

Un sistema operado por inteligencia artificial

El funcionamiento de la estación elimina la necesidad de bajar del vehículo o interactuar con personal de servicio. El proceso se gestiona bajo una secuencia lógica de alta precisión tecnológica:

Pago digital: El usuario realiza la transacción de forma inmediata mediante el escaneo de un código QR.

Detección robótica: Un sistema automatizado localiza el vehículo y abre la tapa del tanque de combustible.

Carga autónoma: Un brazo robótico realiza el suministro exacto, garantizando máxima eficiencia en el llenado.

Eficiencia y precisión en el servicio

Esta implementación busca optimizar los tiempos de espera y reducir significativamente la intervención humana en entornos industriales. Además de la rapidez, el sistema robótico mejora la precisión en el suministro de combustible, minimizando cualquier margen de error operativo.

La automatización en las gasolineras está redefiniendo por completo la experiencia de los conductores rusos en la carretera. Se prevé que este modelo de servicio se replique y expanda a otras ciudades estratégicas del país durante los próximos años.

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