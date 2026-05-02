Santa Cruz: un colombiano sería la víctima tras ataque afuera de una discoteca; investigan ajuste de cuentas

Las investigaciones preliminares han confirmado que el hombre acribillado esta mañana en las afueras de una discoteca en el Canal Isuto y cuarto anillo es de nacionalidad colombiana. Pese a conocerse su origen, el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que el sujeto aún no ha sido identificado formalmente por las autoridades.

Según el reporte oficial, la víctima salía del establecimiento a las 6:45 a.m. cuando, tras una discusión con una vendedora, fue abordada por dos sicarios en motocicleta.

"La hipótesis que se está manejando es que sea por algún tipo de ajuste de cuentas con el tema de narcotráfico", aseveró la autoridad policial ante los medios. Esto debido a la precisión del ataque y el perfil de la víctima.

El comandante Gómez detalló: "El sujeto tiene 5 impactos de fuego en su humanidad, 3 de ellos a nivel del tórax y 2 a la altura de la cabeza en la parte occipital".

Víctimas colaterales y peritaje

El incidente dejó además a otra persona herida en la cadera por una bala perdida, quien ya recibe atención médica en una clínica local. Actualmente, el personal médico científico y el fiscal de turno realizan el levantamiento del cadáver del colombiano para proceder con la autopsia de ley y las pesquisas correspondientes.

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