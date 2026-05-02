Piloto y copiloto alegan “datos erróneos” de torre de control tras accidente que dejó 22 fallecidos y 33 heridos

El piloto y copiloto de la aeronave militar C-130 Hércules que sufrió un accidente el pasado 27 de febrero fueron aprehendidos este viernes, luego de prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público dentro de la investigación por el siniestro que dejó un saldo de 22 personas fallecidas y 33 heridas, entre ellas cuatro menores de edad.

El fiscal del caso, Favio Maldonado, informó que existen suficientes elementos para sustentar una presunta responsabilidad de ambos tripulantes en el hecho.

Según explicó la autoridad, uno de los principales indicios apunta a una “aproximación inestable” durante la maniobra de aterrizaje, situación que habría derivado en un descenso incorrecto sobre la pista.

“El vuelo no tuvo el primer contacto en el lugar que correspondía, tocó tierra en un segundo sector de la pista y recién activó en una tercera zona donde debía asentarse el tren de aterrizaje”, detalló Maldonado.

No obstante, durante sus declaraciones, el piloto y copiloto aseguraron que recibieron datos inexactos desde la torre de control y que, de acuerdo con su percepción, realizaron un aterrizaje adecuado.

El Ministerio Público investiga a ambos por la presunta comisión de homicidio culposo y lesiones culposas, debido a la magnitud del accidente y la cantidad de víctimas fatales y lesionados.

Se prevé que en las próximas horas la Fiscalía presente la imputación formal, mientras continúan las pericias técnicas para establecer las causas definitivas del hecho.

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