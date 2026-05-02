FEXCO 2026 bate récords: FEPC proyecta superar los 400.000 visitantes y celebra $us 60 millones en intenciones de negocios

La FEXCO 2026 se encamina a marcar un hito histórico para la economía boliviana. En una entrevista exclusiva con el programa “Que No Me Pierda”, transmitido en vivo desde el campo ferial, Juan Pablo Demeure, presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), confirmó que la muestra ferial ha superado todas las expectativas iniciales.

Récord de asistencia y expositores

Con una afluencia masiva que este viernes 1 de mayo rozó las 80.000 personas en una sola jornada, la organización estima que la meta de los 400.000 visitantes será superada con creces. "Hoy ya estamos por encima de los 320.000 o 325.000 visitas. Está claro que superaremos la meta del año pasado y eso muestra que Cochabamba apuesta por su feria", afirmó Demeure.

El crecimiento no es solo en público, sino también en participación empresarial. Este año, la FEXCO alcanzó los 1.600 expositores, superando los 1.500 del año anterior, consolidándose como el evento económico más importante de la región.

Éxito en la Semana de Negocios

Uno de los pilares de este éxito ha sido la faceta corporativa. Demeure anunció resultados contundentes tras concluir la Rueda de Negocios y la Vitrina Comercial:

Intenciones de negocio: Se cerró la semana con más de 60 millones de dólares , una cifra récord que alienta al sector exportador.

Citas de negocios: Más de 3.500 encuentros comerciales en apenas dos días.

Vitrina Comercial: Contó con compradores internacionales de nueve países, conectándolos directamente con exportadores bolivianos.

Sectores con ventas "por montones"

El movimiento económico se siente en los stands. Según el titular de la FEPC, el sector de la construcción y el automotriz lideran las transacciones. "Hay empresas que han vendido más de 65 departamentos en lo que va de feria, y concesionarias que ya tienen el doble de reservas de vehículos que en toda la versión anterior", detalló.

Homenaje al trabajador y visión a futuro

En coincidencia con el 1 de mayo, Demeure aprovechó el espacio para felicitar a la fuerza laboral del país. "Esta feria es el motor de la economía, pero no tendríamos ese motor sin los trabajadores. Felicito tanto al 15% que está en la formalidad como al 85% que trabaja desde la informalidad; gracias a ellos el país todavía avanza", señaló.

Finalmente, destacó la consolidación de la Alianza Público-Privada (APP) con la Alcaldía de Cochabamba, que permitirá el crecimiento del recinto por los próximos 30 años. Entre las novedades de infraestructura, mencionó:

FEXCO Arena: Con capacidad para 30.000 personas (totalmente lleno este viernes). Nuevo Auditorio: En etapa final de construcción, con capacidad para 1.200 personas y tecnología de punta para eventos internacionales.

"El propósito es que este recinto ferial tenga vida los 365 días del año y no solo estos 11 días espectaculares", concluyó Demeure, agradeciendo a la Red Uno por el despliegue informativo que acompaña el crecimiento de la feria año tras año.

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