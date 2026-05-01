Policía revela detalles sobre el asesinato del magistrado en Santa Cruz

La Policía Boliviana ha proporcionado los primeros detalles oficiales sobre el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure, ocurrido la noche de este jueves. El coronel David Gómez, comandante de Santa Cruz, informó que el hecho se produjo tras una cena en un patio de comidas donde la víctima se encontraba con cuatro acompañantes.

Al concluir el encuentro, el magistrado decidió acompañar a una funcionaria judicial hasta su domicilio ubicado en las inmediaciones de la Av. Busch y cuarto anillo.

“Estaba realizando el pago del servicio de taxi por QR cuando llega la motocicleta y el acompañante baja para disparar contra la víctima”, precisó el jefe policial.

Auxilio y traslado de emergencia

Tras recibir los impactos de bala, el sicario huyó del lugar mientras la acompañante y el conductor del taxi intentaron socorrer al magistrado herido. Los testigos lo evacuaron de urgencia al hospital San Juan de Dios, aunque, según reporta el comandante, llegó sin vida.

Durante la mañana de este viernes, los peritos forenses realizaron la autopsia de ley para determinar la trayectoria de los proyectiles. El comandante Gómez aseguró que "la Policía boliviana está extremando los recursos y actos investigativos con la finalidad de esclarecer este hecho" que ha conmocionado al país.

Tensión en el Cordón Ecológico

El suceso generó momentos de máxima tensión en la zona del Cordón Ecológico, lugar donde se reportó la balacera inicial que movilizó a diversas unidades tácticas. Actualmente, los efectivos policiales han iniciado la investigación y analizan las cámaras de seguridad para identificar la ruta de escape de los criminales.

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