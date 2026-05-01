Rodrigo Paz propone paquete de leyes para salvar la economía del país

En el marco del Día del Trabajador, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció la presentación de un paquete de leyes ante el Parlamento con el objetivo de “salvar la economía del país” y encaminar un proceso de reactivación estructural.

El anuncio fue realizado durante su participación en un acto conmemorativo desarrollado en instalaciones del sindicato Fabril Manaco, en Cochabamba, donde el mandatario dirigió un mensaje a trabajadores de distintos sectores productivos.

Según explicó, las propuestas legislativas serán enviadas en los próximos días a la Asamblea Legislativa y forman parte de una estrategia más amplia para reordenar la economía nacional y fortalecer la producción.

“Vamos a presentar las primeras leyes e iremos mandando una ley cada 15 días para que vayan aprobando”, afirmó.

Entre las normas anunciadas, el jefe de Estado destacó una futura Ley de Inversiones, orientada a brindar seguridad jurídica a inversionistas nacionales y extranjeros.

Paz también anunció que se impulsará una nueva Ley de Hidrocarburos, argumentando que la normativa vigente está desactualizada. “Esa ley tiene que ser flexible, tiene que invitar a la tecnología para que venga a Bolivia, invierta y seamos buenos socios”, sostuvo.

Asimismo, planteó reformas en los sectores de minería y energía, señalando el potencial de Cochabamba y otras regiones para la explotación de recursos naturales y energías alternativas.

Gran Encuentro Nacional

El presidente también informó la convocatoria a un Gran Encuentro Nacional, iniciativa que buscará articular una agenda conjunta con las diferentes regiones del país, incorporando a sectores sociales, productivos e institucionales.

“Vamos a anunciar en las siguientes semanas este gran encuentro nacional para generar agenda con cada región”, indicó.

El objetivo, según explicó, es establecer prioridades comunes para la reactivación económica y la planificación del desarrollo en el corto y mediano plazo.

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