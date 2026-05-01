"Nadie se salva solo": Gobierno convoca a nuevas autoridades a un Gran Encuentro Nacional

Desde la Casa Grande del Pueblo, el presidente Rodrigo Paz marcó el inicio del sexto mes de su gestión con un diagnóstico sobre la realidad institucional del país.

"Hemos recibido un país quebrado en su Gobierno central, gobernaciones y municipios, están desangrados por aquella corrupción implementada por más de 20 años", sentenció el mandatario.

El jefe de Estado destacó que el voto ciudadano ha sepultado el modelo de partido único para dar paso a lo que calificó como una "obra maestra democrática" basada en la diversidad. Paz subrayó que el cambio es irreversible y que hoy Bolivia cuenta con un equipo de autoridades que tienen el mandato imperativo de trabajar juntos para sacar adelante a la Patria.

Hacia un nuevo marco legal

A partir del 1 de mayo, el Ejecutivo abrirá una nueva etapa legislativa que incluye el envío de proyectos clave en materia de hidrocarburos, energía e inversiones para ser debatidos en el Parlamento. Según el presidente, estas normativas son esenciales para reactivar las instituciones y las empresas estatales que, en su gran mayoría, presentan saldos deficitarios actualmente.

El mandatario enfatizó la urgencia de reimpulsar el sector extractivo al comparar los ingresos regionales, señalando que mientras Perú y Chile generan decenas de miles de millones de dólares anuales, Bolivia apenas alcanza los 6 mil millones. Por ello, anunció encuentros nacionales para transformar la minería y la gestión de la tierra en factores de unidad nacional y desarrollo económico inmediato.

En un tono crítico, Paz instó a la dirigencia sindical a abandonar los tradicionales pliegos petitorios, denunciando que el 80% de sus demandas actuales son deudas acumuladas de los últimos 20 años. Propuso, en cambio, la creación de planes de trabajo certificados mediante actas que garanticen soluciones reales a través del diálogo genuino y el compromiso mutuo.

El mandato de salvar la Patria

En su cierre, el presidente lanzó un desafío directo a la sociedad boliviana y a sus autoridades electas al definir la gestión como una misión de rescate nacional. "Nos dejaron un Estado y una economía quebrada, nos dimos un mandato: salvar la Patria", concluyó.

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