¿Demoras en tus trámites o cobros injustificados? Así puedes denunciarlos con la plataforma 'Tranca cero'

A través de una plataforma digital, los ciudadanos podrán reportar cobros injustificados y demoras de forma confidencial.
30/04/2026 17:54
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El programa ‘Tranca Cero’ surge como la medida definitiva del Gobierno para modernizar la administración pública y facilitar la vida del ciudadano. Esta iniciativa se define como un mecanismo de simplificación que elimina barreras innecesarias y digitaliza el contacto con las instituciones estatales.
Desde el 1 de junio, el Órgano Ejecutivo prohibirá estrictamente la exigencia de fotocopias para cualquier gestión administrativa interna. Esta medida obliga a los ministerios y entidades descentralizadas a validar los datos de identidad de forma digital y en tiempo real.
Transformación hacia un Estado Digital
El plan contempla una arquitectura tecnológica que permite que las instituciones compartan información de manera automática y segura. Con la implementación de la identidad digital, el ciudadano ya no tendrá que presentar documentos que el propio Estado ya posee en sus bases de datos.
Para facilitar la economía de los usuarios, se han establecido alianzas estratégicas con empresas de tecnología y entidades financieras estatales. Los puntos clave de esta modernización tecnológica incluyen los siguientes pilares:
El poder de denunciar la burocracia
La plataforma oficial permite que cualquier persona reporte de manera directa los obstáculos o ‘trancas’ que encuentre en su camino. Se considera una barrera burocrática todo aquel requisito que encarezca el trámite, lo retrase injustificadamente o sea innecesariamente complejo.
Para garantizar la efectividad del sistema, se ha diseñado un proceso de protección estricto para el denunciante. Los ciudadanos pueden reportar las siguientes irregularidades sin temor a consecuencias negativas:
Fiscalización y transparencia estatal
El Viceministerio de Coordinación y Modernización del Estado será el encargado de analizar cada reporte para emitir soluciones obligatorias. Si se comprueba la existencia de una barrera, la institución señalada deberá eliminar el requisito de forma inmediata.
Finalmente, el sistema establecerá un ranking público para medir el desempeño de cada entidad en cuanto a su agilidad. Aquellas instituciones que logren mayores avances en digitalización serán reconocidas, incentivando una competencia sana por mejorar el servicio al cliente.
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