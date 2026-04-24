Juan Pablo Velasco retorna tras reunirse con Rodrigo Paz y anuncia mesas técnicas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, recibió a los gobernadores electos del país para establecer las bases de una gestión coordinada y eficiente. Al respecto, el gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, afirmó: “La reunión fue muy positiva, hemos iniciado un periodo de diálogo muy importante que los diferentes niveles de Estado pueden conversar”.

Compromiso con el modelo 50/50

Durante el encuentro se abordó la implementación de la agenda económica regional y la necesidad de ajustar el marco normativo actual para su viabilidad. “El presidente dijo que se hará el 50/50, que se tiene que trabajar; hay muchas leyes y decretos que se tienen que derogar y abrogar”, explicó Velasco.

La administración estatal y los nuevos gobiernos departamentales pactaron una metodología de trabajo que entrará en vigor inmediatamente después de las investiduras. Velasco puntualizó que han quedado en “hacer mesas técnicas con todos los ministros” para trabajar específicamente en favor de los intereses de los cruceños.

Transición y coordinación regional

El representante cruceño aseguró que existe una disposición plena para articular políticas públicas, respetando las necesidades específicas de cada zona del país. Asimismo, destacó el avance del proceso administrativo en su región señalando que “de nuestro lado habrá una buena coordinación; la vicegobernadora está liderando la transición”.

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