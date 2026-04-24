Filas por diésel disminuyen en La Paz, pero persiste escasez en otras regiones

Las extensas filas por diésel en la ciudad de La Paz comenzaron a reducirse de manera considerable este viernes, generando un leve alivio entre los conductores tras varios días de espera.

Según reportes desde la avenida Montes, la fila que anteriormente se extendía hasta la calle Armentia ahora alcanza aproximadamente una cuadra y media, llegando hasta el sector del puente de la Cervecería, donde ya se observa la venta de combustible en surtidores.

Pese a la mejora, los choferes continúan expresando su malestar por las largas horas —incluso más de 12— que debieron esperar para cargar diésel, en condiciones precarias.

“No hay ni para ir al baño, ni dónde comer, es todo un problema”, reclamó un conductor.

Muchos transportistas, que llegaron desde otros departamentos, denunciaron además el abandono de carreteras y la falta de información clara sobre el abastecimiento.

El panorama se replica en Cochabamba, donde la escasez de diésel ha obligado a reducir las salidas de buses en la terminal terrestre. Varias empresas suspendieron operaciones o disminuyeron frecuencias, mientras unidades permanecen en filas esperando combustible.

Aunque los precios de los pasajes se mantienen estables, la menor disponibilidad de buses ha generado una baja afluencia de pasajeros, en un fin de semana que habitualmente registra alta demanda.

Autoridades y el nuevo directorio de la estatal petrolera han anunciado medidas para regularizar el suministro, mientras la población y el sector transporte esperan que el abastecimiento se normalice en los próximos días.

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