Oruro: Jauría de perros mata 32 llamas y deja sin sustento a familia

Una jauría de perros abandonados atacó un rebaño de llamas en el distrito de Bolívar, ubicado en las afueras de la ciudad de Oruro, matando aproximadamente 32 de estos camélidos. El ataque dejó a una pareja de ancianos en una situación extremadamente difícil, ya que las llamas eran su único sustento económico.

"Son perros que han sido abandonados por sus dueños, que probablemente se han mudado a la ciudad y los han dejado a su suerte. Están buscando alimento y se han vuelto peligrosos, atacando tanto a los camélidos como a otros animales", explicó responsable de zoonosis de Oruro

Activación de vigilancia epidemiológica

Ante la peligrosidad de la situación, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) activó una vigilancia epidemiológica urgente, especialmente porque los perros involucrados en el ataque podrían estar infectados con rabia u otras enfermedades que podrían poner en riesgo la salud de la población local.

"Estos animales abandonados están atacando no solo a llamas y corderos, sino también a personas. Hay que tener en cuenta que los perros pueden morder a seres humanos, lo que representa un grave peligro, especialmente para niños y ancianos", señaló un portavoz de SEDES.

Para prevenir posibles contagios, el SEDES envió vacunas a la zona para proteger a la población ante posibles ataques de los perros, especialmente a los niños, que son los más vulnerables. Las autoridades recalcaron la importancia de tener estas vacunas disponibles en caso de que se registre algún mordedura o contacto con los animales infectados.

Impacto en la familia afectada

La familia de la tercera edad afectada por el ataque perdió prácticamente toda su fuente de ingresos, ya que sus 32 llamas representaban su único medio de subsistencia.

"Es una situación muy crítica. Esta familia depende completamente de los camélidos para sobrevivir, y ahora, tras el ataque, se quedan sin nada", comentó un vecino de la familia afectada.

El ataque de la jauría no solo ha afectado la economía de esta familia humilde, sino que también ha generado un clima de preocupación en la comunidad, que teme que los perros abandonados continúen atacando animales e incluso a personas.

Mira la programación en Red Uno Play