Alcaldía de Cochabamba prohíbe el funcionamiento de "minicines" y advierte con clausuras inmediatas

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba ratificó una postura determinante: no se otorgarán licencias de funcionamiento para los denominados "minicines". Tras una reunión con la asociación que agrupa a estos establecimientos, la Alcaldía confirmó que estos negocios no podrán operar bajo las condiciones actuales debido al mal uso de sus permisos iniciales.

Salas de video convertidas en moteles

La principal razón de esta restricción radica en las irregularidades detectadas durante las inspecciones y denuncias publicadas en medios de prensa. Según las autoridades, muchos de estos locales, que originalmente solicitaron licencias como "salas de proyección de videos", terminaron funcionando como alojamientos transitorios.

"Estos espacios han sido mal utilizados. Se ha evidenciado que funcionan prácticamente como moteles, algo que no está autorizado por el municipio. Una licencia de proyección de video implica tener una sala adecuada para ver una película, no cubículos privados", explicó Israel Bascopé, director de Recaudaciones de la Alcaldía.

Prohibición de salas bipersonales

El municipio fue enfático al señalar que no existe intención alguna de regularizar las "salas bipersonales", argumentando que estos espacios son propicios para actividades ajenas a la cinematografía.

"El tema de minicines no va y no se va a regular. Las salas bipersonales tampoco, porque son utilizadas por parejas, incluso menores de edad, para realizar otro tipo de actividades que no corresponden a una sala de video", agregó Bascopé.

Control de derechos de autor y piratería

Además del uso inadecuado de las instalaciones, la Alcaldía subrayó que estos negocios operan bajo la ilegalidad en cuanto a contenidos. Las autoridades recordaron que cualquier local que proyecte material audiovisual debe contar con: autorización de Sobodaycom por derechos de autor, y permisos respectivos para la exhibición comercial de películas para frenar la piratería.

La Dirección de Recaudaciones advirtió que el control será estricto a partir de la fecha. Cualquier establecimiento que intente abrir sus puertas bajo esta modalidad será clausurado de manera inmediata por no cumplir con la normativa municipal vigente.

Con esta medida, el municipio busca poner fin a un vacío legal que permitía que locales de entretenimiento funcionaran como sitios de pernocte sin cumplir con las normas sanitarias ni de seguridad que se exigen a los hoteles y moteles formalmente establecidos.

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