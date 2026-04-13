Intendente detalla irregularidades y exige adecuación de 'minicines' tras clausuras en Cochabamba

El intendente municipal de Cochabamba, Enrique Navia, confirmó la clausura de cuatro 'minicines', tras detectar una serie de irregularidades en su funcionamiento y el incumplimiento de la normativa vigente.

Sostuvo que estos establecimientos, que operaban como servicios de proyección de videos, debían adecuarse a las nuevas disposiciones municipales y renovar sus licencias hasta diciembre de 2025.

“Ninguno ha cumplido con los requisitos establecidos, como la aprobación de planos y el Certificado de Registro Ambiental Municipal”, explicó.

Navia también cuestionó el uso que se le daba a estos espacios. “Hemos verificado que no estaban funcionando como minicines, sino como ambientes inadecuados, incluso con cubículos que desvirtúan su actividad”, dijo.

Entre las principales observaciones, detalló la falta de condiciones básicas como baños diferenciados, señalética, salidas de emergencia, sistemas de control y cámaras de vigilancia.

Además, el intendente alertó sobre la presencia de menores de edad y posibles riesgos como consumo de alcohol, drogas y otros hechos irregulares.

“El objetivo es que estos lugares se adecuen a la norma. Pueden volver a operar, pero solo cuando cumplan con todos los requisitos”, remarcó.

Controles y denuncias

La Intendencia anunció que los controles se ampliarán en todo el municipio, ya que no se descarta que existan más locales en similares condiciones. Entretanto, las clausuras se mantendrán vigentes hasta que los propietarios regularicen su situación.

La autoridad recordó que la ciudadanía puede reportar este tipo de actividades a través de la línea 151 o en las subalcaldías.



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