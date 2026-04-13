El tren vuelve a moverse en Cochabamba. El servicio del buscarril en la ruta Vila Vila – Aiquile fue reactivado, marcando un nuevo paso en la recuperación del transporte ferroviario en Bolivia.

La reanudación del servicio, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas y operada por Empresa Ferroviaria Andina, busca fortalecer la conexión entre municipios del valle alto y sur del departamento, beneficiando a cientos de familias y viajeros.

¿Dónde operará y a quién beneficia?

El buscarril recorrerá más de 80 kilómetros, conectando:

Vila Vila

Mizque

Aiquile

Además de comunidades como Pajcha, Chaguarani y Tin Tin, donde el retorno del tren fue recibido con entusiasmo por la población.

Vuelve el buscarril Vila Vila – Aiquile: así funcionará el servicio y quiénes se beneficiarán. Foto Ministerio de Obras Públicas.

Horarios y tarifas

El servicio operará inicialmente:

Un domingo al mes

Salida: 06:00 desde Vila Vila

Retorno: 15:00 desde Aiquile

Tarifa: Bs 49 por el recorrido completo

¿Cómo es el buscarril?

El vehículo es un Nissan modelo 1960 adaptado a la vía férrea, con capacidad para 25 pasajeros, acondicionado para brindar un viaje seguro y cómodo.

Más que transporte: impulso al turismo

Desde la empresa operadora destacan que este servicio no solo facilita el traslado de la población, sino que también abre oportunidades para el turismo, especialmente durante ferias y eventos regionales.

“Constituye una alternativa accesible para familias y adultos mayores que necesitan movilizarse entre estas localidades”, señalaron desde la administración.

Vuelve el buscarril Vila Vila – Aiquile: así funcionará el servicio y quiénes se beneficiarán. Foto Ministerio de Obras Públicas.

Expectativa por su reactivación

El regreso del buscarril genera expectativa en la región, no solo por mejorar la conectividad, sino también por su potencial para dinamizar la economía local y revalorizar el transporte ferroviario.

Autoridades destacan que esta reactivación forma parte de una estrategia mayor para consolidar al país como un eje de integración regional.

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